11:16 26.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В столице ночью горело общежитие

Сегодня ночью в Киеве произошел пожар в комнате университетского общежития. Об этом передает пресс-служба ГСЧС.

В столице ночью горело общежитие

Инцидент произошел на ул. Дегтяревской в Шевченковском районе столицы. По предварительной информации, в одной из жилых комнат на 7-м этаже 9-этажного общежития загорелась бытовая техника. Огонь распространился на площади 15 м. кв. 

В ходе ликвидации пожара принимало участие 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 45 человек личного состава Киевского гарнизона.

В результате инцидента никто из студентов и проживающих рядом соседей не пострадал, сгорели лишь личные вещи, оконная рама, закопчены стены и потолок жилой комнаты. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве загорелся ресторан восточной кухни. Спасатели на протяжении 50 минут ликвидировали пожар, чтобы не дать огню распространиться дальше. На место происшествия прибыли две единицы техники, а также дежурили медики.


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