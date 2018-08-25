На житомирщине пенсионерка упала в подвал

По предварительной информации, женщина свалилась в погреб, когда самостоятельно пыталась достать соленья. Подняться на поверхность она не смогла, у нее сильно были повреждены нижние конечности. На крик пенсионерки сбежались соседи, которые вызвали наряд спасателей.

Прибывшим на место происшествия спасателям удалось поднять на поверхность пожилую женщину, которая упала в погреб с двухметровой высоты и сломала ноги и получила ушиб головы. Сотрудники профильной службы использовали жесткие носилки, на которые переложили пенсионерку, обвязали ее веревкой и в вертикальном положении транспортировали на гору при помощи сооруженного механизма из веревок.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одессе пенсионерка выпала из троллейбуса.