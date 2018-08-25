20:00 25.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На житомирщине пенсионерка упала в подвал

Сегодня, 25 августа, в Житомирской области пожилая женщина упала в подвал. Об этом передает пресс-служба ГСЧС.

На житомирщине пенсионерка упала в подвал

По предварительной информации, женщина свалилась в погреб, когда самостоятельно пыталась достать соленья. Подняться на поверхность она не смогла, у нее сильно были повреждены нижние конечности. На крик пенсионерки сбежались соседи, которые вызвали наряд спасателей. 

Прибывшим на место происшествия спасателям удалось поднять на поверхность пожилую женщину, которая упала в погреб с двухметровой высоты и сломала ноги и получила ушиб головы. Сотрудники профильной службы использовали жесткие носилки, на которые переложили пенсионерку, обвязали ее веревкой и в вертикальном положении транспортировали на гору при помощи сооруженного механизма из веревок.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одессе пенсионерка выпала из троллейбуса. 


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