В Боснии произошло столкновение двух поездов, есть жертвы

Отмечается, что возможной причиной происшествия может быть движение одного из поездов на красный свет, в результате чего произошло лобовое столкновение с локомотивом другого поезда.

После сильного столкновения, оба локомотива сошли с рельсов.

В результате происшествия, погибло двое людей и еще один получил серьезные травмы. Четвертый мужчина успел выпрыгнуть из окна локомотива до столкновения и остался невредимым.

В данное время боснийская полиция проводит расследование причин аварии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Австрии пассажирский поезд сошел с рельсов. Авария произошла из-за того, что машинист превысил скорость. В результате аварии 27 человек получили легкие травмы, двое из них - тяжелые ранения.