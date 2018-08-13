15:33 13.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ивано-Франковске обстреляли троллейбус с пассажирами

В понедельник днем, 13 августа, в Ивано-Франковске неизвестный выстрелил в лобовое стекло троллейбуса, который перевозил пассажиров. 

В Ивано-Франковске обстреляли троллейбус с пассажирами

Об этом сообщил городской голова Роман Марцинкив на своей страничке в Facebook.

По его словам, инцидент произошел около 14:00 на остановке "Крок". Там троллейбус следовал по маршруте № 2, где вынужден был остановится из-за стребы. 

Также Марцинкив отметил, что водитель троллейбуса после случившегося сразу открыла двери и выпустила пассажиров. 

"Злоумышленник стрелял в лобовое стекло. Никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении.

В данное время на месте работает полиция и ревизор по безопасности движения КП "Электроавтотранс". Сейчас проводятся поиски личности, которая стреляла.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на столичном жилом массиве Троещина автомобиль в результате дорожно-транспортного происшествия влетел в толпу людей. Скорая госпитализировала нескольких пострадавших с места аварии.


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