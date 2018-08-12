В Венгрии перевернулся автобус с украинскими туристами

Сообщается, что водитель автобуса мог не справиться с управлением транпортом, что и превело к вылету с проезжей части и столкновению с отбойником.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало 8 граждан Украины, которые получили тяжелые травмы, пятеро украинцев отделались ушибами и ссадинами.

В официальном уведомлении украинского консульства говорится, что всем оказана первая медицинская помощь, всех госпитализировали с различными травмами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Запорожской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли шесть человек, из которых пять - дети, еще 12 человек травмированы.