18:13 12.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Венгрии перевернулся автобус с украинскими туристами

На севере Венгрии разбился пассажирский автобус с украинскими туристами. Об этом передает пресс-служба посольства Украины в Венгрии.

В Венгрии перевернулся автобус с украинскими туристами

Сообщается, что водитель автобуса мог не справиться с управлением транпортом, что и превело к вылету с проезжей части и столкновению с отбойником.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало 8 граждан Украины, которые получили тяжелые травмы, пятеро украинцев отделались ушибами и ссадинами. 

В официальном уведомлении украинского консульства говорится, что всем оказана первая медицинская помощь, всех госпитализировали с различными травмами.  

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Запорожской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли шесть человек, из которых пять - дети, еще 12 человек травмированы. 


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