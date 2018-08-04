21:00 04.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киеве пьяная драка обернулась смертельными последствиями

В Подольском районе нетрезвый уголовник зарезал своего товарища. Об этом передает пресс-служба Нацполиции. 

В Киеве пьяная драка обернулась смертельными последствиями

По предварительной информации, между мужчинами возник словесный конфликт, в результате которого злоумышленник ударил оппонента острым предметом в грудь. Пострадавший с колото-резаным ранением госпитализировали в больничное учреждение. 

Задержанным оказался 39-летний уроженец Полтавской области, который долгое время находился в розыске за изнасилование. 

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве был задержан иностранец, который убил мужчину, напал с ножом на женщину и оказывал сопротивление сотрудникам полиции при задержании. 


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