13:12 01.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Кривом Роге жара убила женщину

В Кривом Роге на улице в Металлургическом районе 31 июля скончалась женщина.

В Кривом Роге жара убила женщину

Об этом сообщает Первый Криворожский.

По словам очевидцев, 48-летней женщине стало плохо из-за жары.

Сердце криворожанкы не выдержало, и она упала без сознания.

Прохожие пытались ей помочь, поливали водой и вызвали скорую, но медики констатировали смерть.

В местной полиции подтвердили, что причиной внезапной смерти женщины является высокая температура воздуха и духота.

Медики отмечают, что в тот день в городе зафиксировали +30, а опасной для человека температурой воздуха считается +26 и выше.

Как сообщал "УРА-Информ", в среду, 1 августа, атмосферное давление в Украине продолжит расти и усилится влияние антициклона с севера. В большинстве областей ожидается сухая погода, температурный фон останется высоким. Вместе с тем синоптики осадков не обещают, лишь в западных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем удержится в пределах 25-30 жарких градусов. В Киеве в первый день августа на небе не будет ни облачка. Осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью не опустится ниже 18-20 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 27-29 градусов.


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