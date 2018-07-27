20:19 27.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В столице внедорожник протаранил пожилую женщину

В Киеве водитель Volkswagen Tiguan проигнорировал светофор на пешеходном переходе, что привело к летальным последствиям. Об этом передает "Вартові Експресо".

В столице внедорожник протаранил пожилую женщину

По предварительной информации, пожилая пенсионерка переходила дорогу на пешеходном переходе, когда внезапно ее на полном ходу сбила иномарка. Тело женщины шофер протащил на капоте еще 10 метров, а далее автомобиль столкнулся со стоявшим на тротуаре автобусом Peugeot.

После такого удара выжить не смог бы никто, по дороге в больницу женщина скончалась. На место происшествия прибыла патрульная полиция, которая задокументировала все детали аварии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное дело по факту смертельной аварии в украинской столице, вследствие которой внедорожник Hummer сбил человека на пешеходном переходе. Девочка от полученных травм скончалась на месте проишествия. Сейчас по факту смертельной аварии открыто уголовное производство. По предварительным сведениям, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.


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