10:57 26.07.2018 | Происшествия | Новости
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В центре Пекина возле посольства США прогремел взрыв

В Китае в четверг утром, 26 июля, произошел взрыв.

В центре Пекина возле посольства США прогремел взрыв

В центре Пекина возле здания посольства Соединенных Штатов Америки, по предварительным данным, взорвался автомобиль. Как сообщает Euronews, местные правоохранители в данный момент перекрыли примыкающие улицы.

Взрыв произошел после того, как возле посольства США женщина облила себя горючей жидкостью. Полиция уже задержала ее, однако на данный момент другие источники не подтверждают эту версию.

Также сообщается, что на данный момент посольство США не комментирует инцидент. Не сообщается также о жертвах и пострадавших.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Сирии общее число жертв терактов в городе Эс-Сувейда одноименной провинции на юго-западе страны составила 156 человек. Среди погибших - 62 мирных жителя и 94 ополченца, выступавших на стороне режима Башара Асада. Кроме того, во время атаки были убиты 30 атаковавших Эс-Сувейду боевиков.


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