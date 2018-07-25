13:59 25.07.2018 | Происшествия | Новости
100199780:Polishuk

В Греции растет число жертв пожаров - ВИДЕО

По состоянию на утро среды, 25 июля, количество жертв масштабных лесных пожаров, которые бушуют в Греции, возросло до 79 человек.

В Греции растет число жертв пожаров - ВИДЕО

Как сообщает Reuters, еще 187 человек пострадали - 164 взрослых и 23 ребенка. При этом до сих пор неизвестно точное число пропавших без вести.

По неподтвержденным данным, речь может идти о более чем сотне людей. Вместе с тем местные власти отмечают, что нынешние пожары уже побили предыдущий "рекорд" по количеству погибших 2007-го года, когда в результате пожаров в южном регионе Греции Пелопоннес около 70 человек умерли.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник из-за сильной жары вокруг Афин возникло сразу несколько новых очагов лесных пожаров. В столичной области Аттика был объявлен режим ЧП. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. Правительство Греции выделило 20 миллионов евро на неотложную помощь пострадавшим.

В борьбе с пожарами в окрестностях греческой столицы задействованы сотни пожарных. Кроме того, многим местным жителям пришлось покинуть свои дома. Так, морские пограничники Греции эвакуировали более 700 человек с некоторых пляжей, куда они бежали в попытках спастись от огня и дыма.

Наиболее крупные очаги возгорания были зафиксированы к западу от Афин вблизи населенного пункта Кинета и к северо-востоку от греческой столицы недалеко от порта Рафина.


Поделиться
Читайте также:
 
В Херсонской области прогнозируют большой урожай арбузов и дынь Трамп будет кивать - а потом зайдет в Twitter Госказначейство в ближайшие время выделит ссуды Пенсионному фонду В Харьковской области сильный ветер разрушил детский садик - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив