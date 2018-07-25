В Греции растет число жертв пожаров - ВИДЕО

Как сообщает Reuters, еще 187 человек пострадали - 164 взрослых и 23 ребенка. При этом до сих пор неизвестно точное число пропавших без вести.

По неподтвержденным данным, речь может идти о более чем сотне людей. Вместе с тем местные власти отмечают, что нынешние пожары уже побили предыдущий "рекорд" по количеству погибших 2007-го года, когда в результате пожаров в южном регионе Греции Пелопоннес около 70 человек умерли.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник из-за сильной жары вокруг Афин возникло сразу несколько новых очагов лесных пожаров. В столичной области Аттика был объявлен режим ЧП. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. Правительство Греции выделило 20 миллионов евро на неотложную помощь пострадавшим.

В борьбе с пожарами в окрестностях греческой столицы задействованы сотни пожарных. Кроме того, многим местным жителям пришлось покинуть свои дома. Так, морские пограничники Греции эвакуировали более 700 человек с некоторых пляжей, куда они бежали в попытках спастись от огня и дыма.

Наиболее крупные очаги возгорания были зафиксированы к западу от Афин вблизи населенного пункта Кинета и к северо-востоку от греческой столицы недалеко от порта Рафина.