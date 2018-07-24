Восемь украинцев обратились за помощью в пылающей Греции

Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в комментарии УП.

Консул установил контакт с восемью гражданами Украины, которые не находятся в опасности и должны отбыть в Украину 26 июля.

По словам дипломата, сейчас этим людям помогают подыскать жилье в Афинах. Также Кирилич добавил, что украинцев среди пострадавших в результате масштабных лесных пожаров в Греции нет. Также граждане Украины не числятся среди пропавших в районе стихийного бедствия.

Как сообщал "УРА-Информ", в понедельник, 23 июля, в Греции к западу от Афин вспыхнул масштабный лесной пожар. Он быстро распространяется, в частности из-за сильного ветра. Греция обратилась за международной помощью, чтобы справиться с пожарами, которые уничтожили сотни домов и сожгли машины. 24 июля стало известно о 24 жертвах лесных пожаров в стране.