18:50 23.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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За пожар в одесском лагере взялись международные эксперты

Лагерь "Виктория" в Одессе, где в результате пожара погибли трое детей, проверяют международные эксперты.

За пожар в одесском лагере взялись международные эксперты

Об этом сообщает "Слидство.Инфо".

Группа из международных специалистов начала независимую пожарно-техническую и строительную экспертизу лагеря "Виктория, – отмечают журналисты, которые сейчас находятся в Одессе.

По их информации, эксперты начали просеивать сгоревшие обломки здания на месте пожарища, а также изымают образцы древесины из аналогичных соседних зданий. Их будут проверять на состояние противопожарной обработки.

Также эксперты получат доступ к материалам уголовных производств и непосредственно к объектам детского лагеря.

Как сообщал "УРА-Информ", в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка.

В результате пожара погибли трое детей.


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