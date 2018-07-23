За пожар в одесском лагере взялись международные эксперты

Об этом сообщает "Слидство.Инфо".

Группа из международных специалистов начала независимую пожарно-техническую и строительную экспертизу лагеря "Виктория, – отмечают журналисты, которые сейчас находятся в Одессе.

По их информации, эксперты начали просеивать сгоревшие обломки здания на месте пожарища, а также изымают образцы древесины из аналогичных соседних зданий. Их будут проверять на состояние противопожарной обработки.

Также эксперты получат доступ к материалам уголовных производств и непосредственно к объектам детского лагеря.

Как сообщал "УРА-Информ", в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка.

В результате пожара погибли трое детей.