В Житомире в жилом доме рухнул потолок, власти эвакуировали людей

На момент инцидента внутри здания находилась хозяйка. Женщина успела выбежать из комнаты в коридор.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, после поступления сообщения на место происшествия выехала группа специалистов. Они уже на месте установили, что потолок обвалился в одной из комнат на втором этаже.

Сотрудники ГосЧС эвакуировали жителей всех 24 комнат. Трех жителей разрушенной квартиры временно переселили в гостиницу "Житомир".

Вследствие чрезвычайного происшествия погибших и травмированных не обнаружено.

Местные власти запланировали в понедельник провести осмотр данного здания для дальнейшего решения проблемы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на воскресенье, 22 июля, в частном жилом доме в селе Ивановка Житомирской области произошел пожар. При этом дом загорелся от удара молнии. К счастью во время инцидента никто не пострадал.