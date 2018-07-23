В США в церкви мужчина открыл стрельбу, погиб один человек

На момент происшествия в церкви находилось около 50 человек. В результате стрельбы один человек погиб, еще один получил ранения.

Как сообщает Fox News, мужчина, сделав несколько выстрелов, покинул здание и отправился домой.

Позднее стрелок сам сдался в полицию. Мотивы его поступка не сообщаются, продолжается расследование.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в США вооруженный мужчина забаррикадировался в супермаркете. Во время погони машина врезалась в столб, после чего преступник выскочил из нее и открыл огонь по сотрудникам полиции, которые открыли огонь в ответ.