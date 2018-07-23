08:15 23.07.2018 | Происшествия | Новости
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В США в церкви мужчина открыл стрельбу, погиб один человек

В американском городе Фэллон штата Невада, в воскресенье вечером, 22 июля, местный житель пришел в мормонскую церковь и открыл огонь.

В США в церкви мужчина открыл стрельбу, погиб один человек

На момент происшествия в церкви находилось около 50 человек. В результате стрельбы один человек погиб, еще один получил ранения.

Как сообщает Fox News, мужчина, сделав несколько выстрелов, покинул здание и отправился домой.

Позднее стрелок сам сдался в полицию. Мотивы его поступка не сообщаются, продолжается расследование.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в США вооруженный мужчина забаррикадировался в супермаркете. Во время погони машина врезалась в столб, после чего преступник выскочил из нее и открыл огонь по сотрудникам полиции, которые открыли огонь в ответ.


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