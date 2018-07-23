В Японии от жары продолжают умирать люди

Об этом сообщило метеорологическое агентство страны.

Температура в префектурах Токио, Гифу и Сайтама достигла 40 градусов. В 927 районах температура достигла 35 градусов.

За последний месяц в стране умерли десятки людей, преимущественно из-за последствий тепловых ударов, сообщает агентство dpa. В том числе трое умерли в понедельник, 23 июля, и 11 человек - в минувшую субботу. Большинство из умерших были преклонного возраста. За первые две недели июля около 12 тысяч человек оказались в больнице.

Токийский пожарный департамент сообщил, что 22 июля было отправлено по вызову 3125 автомобилей скорой помощи, что стало суточным рекордом с начала оказания экстренной медицинской помощи в 1936 году. Власти призвали граждан быть осторожными, пить много воды и избегать ненужных выходов на улицу. Ожидается, что жара продержится до конца июля.

Как сообщал "УРА-Информ", в начале июля вследствие длительных сильных ливней и вызванных ими наводнений и оползней в западной части Японии погибли по меньшей мере 199 человек.