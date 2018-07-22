13:53 22.07.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В спальном районе Киева произошла нелепая авария - ФОТО

В Соломенском районе столицы упрямый водитель иномарки не пропустил на светофоре легковушку. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В спальном районе Киева произошла нелепая авария - ФОТО

По предварительной информации, водитель автомобиля Chevrolet Aveo двигался по улице Преображенской и решил проскочить на красный сигнал светофора на пересечении с улицей Головко. В этот момент по соседней лице двигалась Skoda Superb, рулевой которой не успел затормозить и врезался в заднюю часть Chevrolet. От удара автомобиль занесло, и автомобиль влетел в фонарный столб.

В результате ДТП водителя иномарки госпитализировали с тяжелыми травмами. Мужчина за рулем Skoda отделался легким испугом. У Skoda сильные повреждения передней части и правого бока.

На месте происшествия присутствовали скорая помощь и патрульная полиция.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киевской области на одном из автомобильных шоссе иномарка протаранила грузовое авто.


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