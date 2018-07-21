В Мексике пассажирский автобус попал в смертельную аварию - ФОТО

По предварительной информации, у машины отказали тормоза, транспортное средство на большой скорости врезалось в припаркованный на обочине грузовик. В результате аварии погибло 13 человек, еще двое сейчас находятся в реанимации.

Губернатор штата приказал оплатить семьм и родственникам пострадавших и погибших все расходы на ритуальные услуги и оказать поддержку семьям жертв аварии, установить причины аварии и привлечь виновных к ответственности.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в мексиканском городе Санта-Инес произошло дорожно-транспортное происшествие с участием груженной фуры и пассажирского автобуса.