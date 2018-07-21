14:31 21.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На одной из одесских трасс произошло смертельное ДТП - ФОТО

Сегодня, 21 июля, в районе села Маяки в Одесской области тягач столкнулся с микроавтобусом. Об этом передает dtp.kiev.ua.

На одной из одесских трасс произошло смертельное ДТП - ФОТО

По предварительной информации, водитель иномарки Vito и тягач Scania встретились лоб в лоб, когда первый пытался обогнать машину по встречке. Удар был такой силы, что у маршрутки оказалась смятой практически вся передняя часть. Тягач серьезно повредил кабину и моторный отсек.

По данным патрульной полиции, тягач Scania двигался в сторону города Одессы, а Mercedes Vito - в сторону Рени. В результате столкновения водитель микроавтобуса погиб на месте, а водитель тягача был госпитализирован.

Как сообщалось в "УРА-Информ",в Хмельницкой области случилось дорожно-транспортного происшествия с участием двух транспортных средств. В результате жуткой аварии погибли три человека, среди них один ребенок.


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