На одной из одесских трасс произошло смертельное ДТП - ФОТО

По предварительной информации, водитель иномарки Vito и тягач Scania встретились лоб в лоб, когда первый пытался обогнать машину по встречке. Удар был такой силы, что у маршрутки оказалась смятой практически вся передняя часть. Тягач серьезно повредил кабину и моторный отсек.

По данным патрульной полиции, тягач Scania двигался в сторону города Одессы, а Mercedes Vito - в сторону Рени. В результате столкновения водитель микроавтобуса погиб на месте, а водитель тягача был госпитализирован.

Как сообщалось в "УРА-Информ",в Хмельницкой области случилось дорожно-транспортного происшествия с участием двух транспортных средств. В результате жуткой аварии погибли три человека, среди них один ребенок.