В Тернопольской области произошла жуткая авария с мотоциклистом - ФОТО

Как сообщает местная полиция, водитель автомобиля ЗИЛ 133, принадлежащий местной пожарной части, съезжал с дороги, поворачивая налево. В этот момент по улице двигался мотоциклист. Он не успел затормозить и врезался в сторону грузовика.

Удар оказался роковым для владельца двухколесного транспортного средства. Парень погиб от полученных травм.

Обстоятельства аварии установят следователи. У водителя грузовика взяли кровь для проверки на содержание алкоголя.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и грузовика. В результате инцидента погибли пять человек, еще 12 с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.