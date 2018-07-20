10:38 20.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Тернопольской области произошла жуткая авария с мотоциклистом - ФОТО

Под колесами грузового автомобиля в Кременце погиб 24 парень. На автодороге в городе не разминулись грузовик и мотоциклист.

В Тернопольской области произошла жуткая авария с мотоциклистом - ФОТО

Как сообщает местная полиция, водитель автомобиля ЗИЛ 133, принадлежащий местной пожарной части, съезжал с дороги, поворачивая налево. В этот момент по улице двигался мотоциклист. Он не успел затормозить и врезался в сторону грузовика.

Удар оказался роковым для владельца двухколесного транспортного средства. Парень погиб от полученных травм.

Обстоятельства аварии установят следователи. У водителя грузовика взяли кровь для проверки на содержание алкоголя.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и грузовика. В результате инцидента погибли пять человек, еще 12 с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.


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