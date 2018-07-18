07:58 18.07.2018 | Происшествия | Новости
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В США столкнулись два самолета, три человека погибли

В американском штате Флорида в среду утром, 18 июля, по неизвестным пока причинам столкнулись два легкомоторных самолета.

В США столкнулись два самолета, три человека погибли

На месте крушения легкомоторных самолетов спасатели обнаружили тела трех жертв. Как сообщает Miami Herald, самолеты Cessna 172 и Piper PA-34 упали в округе Майами-Дейд. Оба транспортных средства принадлежали летной школе Dean International.

Находясь в воздухе, они столкнулись и упали на расстоянии примерно 15 километров от аэродрома.

Предполагается, что в каждом самолете находились пилот и ученик, поэтому спасатели ищут четвертую жертву.

Причины произошедшего пока неизвестны. Ведется расследование.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 15 июля в Сумской области, вблизи села Зарудье Роменского района упал легкомоторный самолет, опрыскивающий ядохимикатами сельхозугодия. Пилот погиб.


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