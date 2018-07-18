В США столкнулись два самолета, три человека погибли

В американском штате Флорида в среду утром, 18 июля, по неизвестным пока причинам столкнулись два легкомоторных самолета.
На месте крушения легкомоторных самолетов спасатели обнаружили тела трех жертв. Как сообщает Miami Herald, самолеты Cessna 172 и Piper PA-34 упали в округе Майами-Дейд. Оба транспортных средства принадлежали летной школе Dean International.
Находясь в воздухе, они столкнулись и упали на расстоянии примерно 15 километров от аэродрома.
Предполагается, что в каждом самолете находились пилот и ученик, поэтому спасатели ищут четвертую жертву.
Причины произошедшего пока неизвестны. Ведется расследование.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 15 июля в Сумской области, вблизи села Зарудье Роменского района упал легкомоторный самолет, опрыскивающий ядохимикатами сельхозугодия. Пилот погиб.