В Швеции массово горят леса

Шведские пожарные в течение последних недель борются с лесными пожарами, которые возникли из-за небывалой жары по всей стране.
Об этом сообщает The Local.
В шведском агентстве по чрезвычайным ситуациям описали текущее положение как "наиболее серьезную" ситуацию с лесными пожарами в современной истории страны.
Сухая погода создала риск для вспышек лесных пожаров, кроме того, шведы начали массово выезжать на пикники и разжигать открытый огонь, несмотря на запрет во многих муниципалитетах.
Жаркая погода в Швеции началась еще в мае, когда в течение нескольких недель фиксировали рекордные за последние 150 лет температуры в +30 и более градусов. В июне температура немного снизилась, но дождей все равно не было, а в июле жара вернулась.
В борьбе с огнем пожарным помогают военные и волонтеры, кроме того, шесть пожарных вертолетов направила соседняя Норвегия, а Италия предоставила пожарные самолеты.