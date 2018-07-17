В Швеции массово горят леса

Об этом сообщает The Local.

В шведском агентстве по чрезвычайным ситуациям описали текущее положение как "наиболее серьезную" ситуацию с лесными пожарами в современной истории страны.

Сухая погода создала риск для вспышек лесных пожаров, кроме того, шведы начали массово выезжать на пикники и разжигать открытый огонь, несмотря на запрет во многих муниципалитетах.

Жаркая погода в Швеции началась еще в мае, когда в течение нескольких недель фиксировали рекордные за последние 150 лет температуры в +30 и более градусов. В июне температура немного снизилась, но дождей все равно не было, а в июле жара вернулась.

В борьбе с огнем пожарным помогают военные и волонтеры, кроме того, шесть пожарных вертолетов направила соседняя Норвегия, а Италия предоставила пожарные самолеты.