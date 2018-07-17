В Ровно застрелили предпринимателя - ФОТО

Во вторник днем, 17 июля, в Ровно на стоянке наподелеку от рынка застрелили бизнесмена. В частности, на момент смерти мужчине было 42 года.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Ровенской области на своей страничке в Facebook.
Так, около 13 часов в полицию поступило сообщение, что в Ровно на улице Небесной Сотни застрелили местного жителя. По словам правоохранителей, тело предпринимателя с огнестрельным ранением обнаружили между автомобилями на парковке.
"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.
Полицейские устанавливают личность погибшего и все обстоятельства произошедшего.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на ул.Щусева в Шевченковском районе Киева неизвестный застрелил мужчину.