14:35 17.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ровно застрелили предпринимателя - ФОТО

Во вторник днем, 17 июля, в Ровно на стоянке наподелеку от рынка застрелили бизнесмена. В частности, на момент смерти мужчине было 42 года.

В Ровно застрелили предпринимателя - ФОТО

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Ровенской области на своей страничке в Facebook.

Так, около 13 часов в полицию поступило сообщение, что в Ровно на улице Небесной Сотни застрелили местного жителя. По словам правоохранителей, тело предпринимателя с огнестрельным ранением обнаружили между автомобилями на парковке.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают личность погибшего и все обстоятельства произошедшего.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на ул.Щусева в Шевченковском районе Киева неизвестный застрелил мужчину.


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