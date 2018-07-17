В Ровно застрелили предпринимателя - ФОТО

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Ровенской области на своей страничке в Facebook.

Так, около 13 часов в полицию поступило сообщение, что в Ровно на улице Небесной Сотни застрелили местного жителя. По словам правоохранителей, тело предпринимателя с огнестрельным ранением обнаружили между автомобилями на парковке.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают личность погибшего и все обстоятельства произошедшего.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на ул.Щусева в Шевченковском районе Киева неизвестный застрелил мужчину.