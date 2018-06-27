11:31 27.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове студент выпал из окна

Сегодня ночью студент Львовского национального университета им. И.Франко выпал из окна своей комнаты в общежтии. Об этом передает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

Во Львове студент выпал из окна

По предварительной информации, парень упал с высоты 2-го этажа студент юридического колледжа Львовского национального университета им. И.Франко. Его соседи по комнате утверждают, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения и решил продемонстрировать своим коллегам свои "акробатические" способности, балансируя на подоконнике окна своей комнаты. 

В итоге, парня госпитализировали в 8-м ГКБ Львова с диагнозом "Открытая черепно-мозговая травма". Стоит добавить, что на месте также работали сотрудники полиции и медики. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Святошинском районе украинской столицы женщина выпала из окна многоэтажки. Падение оказалось смертельным. 


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