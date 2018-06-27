Во Львове студент выпал из окна

По предварительной информации, парень упал с высоты 2-го этажа студент юридического колледжа Львовского национального университета им. И.Франко. Его соседи по комнате утверждают, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения и решил продемонстрировать своим коллегам свои "акробатические" способности, балансируя на подоконнике окна своей комнаты.

В итоге, парня госпитализировали в 8-м ГКБ Львова с диагнозом "Открытая черепно-мозговая травма". Стоит добавить, что на месте также работали сотрудники полиции и медики.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Святошинском районе украинской столицы женщина выпала из окна многоэтажки. Падение оказалось смертельным.