Во Львове студент выпал из окна

Сегодня ночью студент Львовского национального университета им. И.Франко выпал из окна своей комнаты в общежтии. Об этом передает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.
По предварительной информации, парень упал с высоты 2-го этажа студент юридического колледжа Львовского национального университета им. И.Франко. Его соседи по комнате утверждают, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения и решил продемонстрировать своим коллегам свои "акробатические" способности, балансируя на подоконнике окна своей комнаты.
В итоге, парня госпитализировали в 8-м ГКБ Львова с диагнозом "Открытая черепно-мозговая травма". Стоит добавить, что на месте также работали сотрудники полиции и медики.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Святошинском районе украинской столицы женщина выпала из окна многоэтажки. Падение оказалось смертельным.