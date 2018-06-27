14:16 27.06.2018 | Происшествия | Новости
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В Греции перевернулся микроавтобус с мигрантами, есть пострадавшие

В Греции в результате дорожно-транспортного проишествия погибли трое человек и еще, по меньшей мере, семь получили многочисленные травмы.

В Греции перевернулся микроавтобус с мигрантами, есть пострадавшие

Об этом сообщает Ekathimerini.

Как отметили сотрудники правоохранительных органов, автомобиль с итальянскими регистрационными номерами перевозил мигрантов без документов. Однако по неизвестным пока причинам, водитель транспортного средства не справился с управлением, после чего пытался скрыться с места происшествия.

"Виновник ДТП вскоре был задержан", - подчеркнули правоохранители. 

К сожалению, в результате аварии двое мужчин погибли на месте, одна женщина погибла в больнице города Эврос. Кроме того, семь человек получили ранения. Среди пострадавших есть один человек, чье состояние оценивают как критическое. Также ранения получили двое детей.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Австрии пассажирский поезд сошел с рельсов. Авария произошла из-за того, что машинист превысил скорость.


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