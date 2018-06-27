В Греции перевернулся микроавтобус с мигрантами, есть пострадавшие

В Греции в результате дорожно-транспортного проишествия погибли трое человек и еще, по меньшей мере, семь получили многочисленные травмы.
Об этом сообщает Ekathimerini.
Как отметили сотрудники правоохранительных органов, автомобиль с итальянскими регистрационными номерами перевозил мигрантов без документов. Однако по неизвестным пока причинам, водитель транспортного средства не справился с управлением, после чего пытался скрыться с места происшествия.
"Виновник ДТП вскоре был задержан", - подчеркнули правоохранители.
К сожалению, в результате аварии двое мужчин погибли на месте, одна женщина погибла в больнице города Эврос. Кроме того, семь человек получили ранения. Среди пострадавших есть один человек, чье состояние оценивают как критическое. Также ранения получили двое детей.
Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Австрии пассажирский поезд сошел с рельсов. Авария произошла из-за того, что машинист превысил скорость.