На Кипре во время отдыха умер украинец, - СМИ

Сегодня, четвертого июня текущего 2018 года, на курортном острове Кипр в Айя-Напа неожиданно умер отдыхавший там гражданин Украины.
Об этом сообщает местное издание Cyprus Mail.
Отмечается, что украинец, которого звали Василий Войчук проводил время на пляже Пантаху. Мужчина как раз выходил из моря, как вдруг потерял сознание и начал падать в воду.
Очевидцами была вызвана карета местной скорой помощи. Медики госпитализировали Войчука в частную клинику, но украинец ушел из жизни еще по дороге в медицинское учреждение.
Точная причина смерти в данный момент не определена, специалисты занимаются ее установлением. Погибшему было 65 лет. Мужчина прибыл на Кипр на отдых 25 мая текущего года и планировал возвращаться домой в конце этой недели.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский спортсмен Владислав Минич, который отправился на заработки в Польшу, умер не во время работы.