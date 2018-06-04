На Кипре во время отдыха умер украинец, - СМИ

Об этом сообщает местное издание Cyprus Mail.

Отмечается, что украинец, которого звали Василий Войчук проводил время на пляже Пантаху. Мужчина как раз выходил из моря, как вдруг потерял сознание и начал падать в воду.

Очевидцами была вызвана карета местной скорой помощи. Медики госпитализировали Войчука в частную клинику, но украинец ушел из жизни еще по дороге в медицинское учреждение.

Точная причина смерти в данный момент не определена, специалисты занимаются ее установлением. Погибшему было 65 лет. Мужчина прибыл на Кипр на отдых 25 мая текущего года и планировал возвращаться домой в конце этой недели.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский спортсмен Владислав Минич, который отправился на заработки в Польшу, умер не во время работы.