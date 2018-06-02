Житомирянин стал жертвой высоковольтных линий электропередач

По предварительной информации, тело пострадавшего обгорело на 40 процентов, тазовая часть на 90 процентов покрыта ожогами. Медики выяснили, что во время фотографирования на крыше грузового поезда на станции Ушицы ребенок не заметил высоковольтные линии, о которые он зацепился рукой.

Обгоревшее тело мальчика нашел работник железной дороги около 22:00, 1 июня. Им оказался житель поселка Гулянки, ученик 5-го класса общеобразовательной местной школы. На данный момент потерпевший находится в реанимационном отделении, его состояние характеризуется как "крайне тяжелое".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Житомирской области в больницу попал 13-летний мальчик, который упал с десятиметровой высоты и получи сильные удары током. Подросток хотел похвастаться перед своей подругой и залез на электроопору высоковольтной линии, чтобы сделать селфи.