15:55 24.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100194940:labazovych

В Киеве ребенок выпал из окна 15 этажа

В Подольском районе украинской столицы из окна многоэтажки выпал трехлетний ребенок. В результате инцидента, мальчик от полученных травм погиб на месте.

В Киеве ребенок выпал из окна 15 этажа

Об этом сообщают Стражи. Еспресо в четверг, 24 мая.

Как отметили очевидцы проишествия, несчастный случай произошел на улице Петропавловской, 40.

"Ребенок выпал с 15 этажа", - заявили свидетели.

В настоящее время все обстоятельства событий выясняет следствие.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Броварах Киевской обасти неожиданно для всех выпал  двухлетний ребенок из окна 7-го этажа. В следователей есть две версии произошедшего. Первая - ребенка, который сидел на подоконнике у открытого окна, кто-то из родных случайно толкнул. Вторая - старшая семилетняя сестра, которая выбежала из подъезда, помахала брату рукой, который сидел на подоконнике. 


Поделиться
Читайте также:
 
Нацбанк оставил без изменений учетную ставку Киевляне зарегистрировали 7 петиций об отмене повышения стоимости проезда В Одесской области обнаружили тайники с боеприпасами - ФОТО В центре Киева запустили в работу бесплатный Wi-Fi
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив