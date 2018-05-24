В Киеве ребенок выпал из окна 15 этажа

Об этом сообщают Стражи. Еспресо в четверг, 24 мая.

Как отметили очевидцы проишествия, несчастный случай произошел на улице Петропавловской, 40.

"Ребенок выпал с 15 этажа", - заявили свидетели.

В настоящее время все обстоятельства событий выясняет следствие.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Броварах Киевской обасти неожиданно для всех выпал двухлетний ребенок из окна 7-го этажа. В следователей есть две версии произошедшего. Первая - ребенка, который сидел на подоконнике у открытого окна, кто-то из родных случайно толкнул. Вторая - старшая семилетняя сестра, которая выбежала из подъезда, помахала брату рукой, который сидел на подоконнике.