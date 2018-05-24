В Киеве пламя охватило торговые павильоны возле станции метро "Академгородок" - ВИДЕО

Спасатели установили, что возгорание возникло на кровле одноэтажного павильона, размер которого составлял 20х 15 м, с распространением огня на рядом расположенные павильоны и магазин.

Работникам спецслужб удалось ликвидировать пожар площадью 300 кв. м. известно, что в последствии инцидента в павильонах повреждена крыша, облицовка стен и потолка, а также мебель, в магазине повреждено лоток с товарами, закопчены стены и потолок, разобраны 15 кв. м конструкций кровли.

К тушению пожара привлекались шесть единиц техники и 32 человека личного состава. Погибших и травмированных в результате возгорания нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве случилось возгорание на территории лесного массива, пожарные борются с огнем и в очередной раз просят украинцев соблюдать меры безопасности на природе.