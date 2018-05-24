В Черкассах неизвестные захватили здание местной партии, есть погибший

При этом они захватили здание и закрылись внутри. В результате инцидента погиб один еще один получил ранения.

Как сообщает пресс-служба полиции области, около восьми часов вечера группа людей ворвалась в здании по адресу улица Крещатик и угрожали взорвать здание. При себе они имели две гранаты, пистолет и боеприпасы.

На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа, полиция особого назначения, несколько машин скорой медицинской помощи, начальник Главного управления Национальной полиции Валерий Лютый и начальник областного управления Александр Кокоба.

Спецназовцы штурмовали здание, слышались выстрелы. Чуть позже Лютый в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что злоумышленников было двое, они пытались захватить здание ВО "Черкащани". По его словам, один из нападавших погиб, а другой получил ранения.

В то же время издание Zmi.ck.ua, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщает, что расстреляли депутата Черкасского областного совета от Батькивщины Сергея Гуру.

Правоохранители уже в ближайшее время официально обнародуют эту информацию, - говорится в сообщении СМИ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Черкасской области неустановленные личности совершили акт вандализма в сторону памятника Вячеславу Чорновилу и забрали с собой его бронзовый бюст. Об этом сообщает сын Вячеслава Чорновила, политический аналитик Тарас Чорновил в Facebook.