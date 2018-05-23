12:59 23.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Запорожской области после столкновения загорелись грузовик и легковушка - ФОТО

В Запорожской области во вторник вечером, 22 мая, произошло столкновение грузового автомобиля и легковушки.

В Запорожской области после столкновения загорелись грузовик и легковушка - ФОТО

После столкновения оба транспортных средства загорелись. В результате инцидента погиб водитель легкового автомобиля.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, авария произошла около семи часов вечера.

Авария произошла на автодороге Харьков - Симферополь, рядом с селом Раздол в Михайловском районе. Автомобиль "Mazda" по неизвестным причинам столкнулся с грузовиком "Mercedes-Benz". Пожарные ликвидировали возгорание, изъяли тело мужчины из поврежденной машины и смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части.

Сейчас полиция устанавливает причины столкновения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня ранним утром во Львовской области на трассе Киев-Чоп столкнулис грузовик и микроавтобус. По информации полицейских, несчастный случай произошел вблизи села Чучманы Бугского района, в результате чего погибли шесть человек.


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