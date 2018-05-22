На Закарпатье на станции загорелся поезд - ФОТО

На станции Великая Бакта Закарпатской области произошло возгорание поезда, который следовал по маршруту Королево-Батево.
Об этом пишет местное издание Mukachevo.net.
Отметим, что по состоянию на 14:00 по киевскому времени, информация о пострадавших пока не поступала. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГСЧС и правоохранители.
Как утверждают спасатели, пожар произошел в моторном отсеке поезда. В свою очередь местные жители и пользователи сети отмечают, что поезда, которые курсируют по некоторым маршрутам, давно нужно было уже списать.
Водителей предупреждают, что движение в село Береговского района затруднен - железнодорожный переезд заблокирован пожарными машинами.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с 2019 года из Украины в Румынию запустят пассажирский поезд маршрутом Черновцы – Сучава.
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