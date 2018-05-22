На Львощине пятеро детей отравились в детском саду

Врачи диагностировали у них отравление. Как сообщили во вторник, 21 мая, в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, в период с 16 до 21 мая в инфекционное отделение Сокальской центральной районной больницы госпитализировали пятерых детей. Все они посещали и ели в дошкольном заведении №7 в Сокале.

У всех одинаковый диагноз: острый гастроэнтероколит. Вместе с тем врачи отметили, что состояние пациентов удовлетворительное. Медики проводят комплекс лечебно-диагностических мероприятий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Николаеве 39 учеников госпитализированы из-за отравления в результате распыления неизвестного газа в общеобразовательной школе №6.