В Николаеве провели эвакуацию в школе из-за распыления аэрозоля

Об этом сообщает пресс-центр ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

По предварительным данным, 32 из эвакуированных детей отправлены в медицинские учреждения для определения состояния их здоровья. Отмечается, что в данный момент жизни детей ничто не угрожает.

21 мая 2018 года в помещении среднеобразовательного учреждения во время проведения школьных занятий в Заводском районе города Николаева, был распылен в воздухе неопределенный вид аэрозоля с едким запахом.

На место инцидента выехали химические специалисты Главного управления на передвижной химико-радиологической лаборатории, дежурная группа оперативно-координационного центра и отделения Государственного военизированного аварийно-спасательного отряда ГСЧС Украины.

Экспертами были осуществлены необходимые замеры, по результатам анализа которых опасных веществ не выявлено. Длятся работы по обследованию территории школы. На месте происшествия ведут работы команды скорой медицинской помощи и работники полиции.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в одной из школ американского штата Джорджия ученик открыл стрельбу из огнестрела.