В Донецкой области на ходу загорелся школьный автобус - ФОТО

К счастью в результате инцидента пострадавших нет. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на момент возникновения возгорания в транспортном средстве находились шесть школьников и водитель.

Дежурные отделения за минуту были уже на месте происшествия и приступили к тушению пожара.

Бойцы ГосЧС успели вовремя эвакуировать пассажиров. Благодаря оперативным и исправным действиям спасателей уже к четырем часам пожар был ликвидирован.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, под Киевом на Гостомельском шоссе произошла авария, в результате которой перевернулся легковой автомобиль Renault.

Инцидент произошел за километр от въезда в столицу, Транспортное средство опрокинулось на трассе.