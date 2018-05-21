В Донецкой области на ходу загорелся школьный автобус - ФОТО

В поселке Никольское Донецкой области в понедельник, 21 мая, во время движения загорелся школьный автобус.
К счастью в результате инцидента пострадавших нет. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на момент возникновения возгорания в транспортном средстве находились шесть школьников и водитель.
Дежурные отделения за минуту были уже на месте происшествия и приступили к тушению пожара.
Бойцы ГосЧС успели вовремя эвакуировать пассажиров. Благодаря оперативным и исправным действиям спасателей уже к четырем часам пожар был ликвидирован.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, под Киевом на Гостомельском шоссе произошла авария, в результате которой перевернулся легковой автомобиль Renault.
Инцидент произошел за километр от въезда в столицу, Транспортное средство опрокинулось на трассе.
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