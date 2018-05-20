На Львовщине железнодорожный состав сбил мужчину

В районе железнодорожной станции "Мостиска -I" во Львовской области под колеса товарного поезда попал местный житель. Об этом передает Департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.
Сообщается, что грузовой поезд №3004, который двигался со станции "Мостиска - I" до станции "Львов" не успел затормозить на одном из железнодорожных переездов, который пытался пересечь мужчина. Последний делал это в темное время суток на участке рельс, где нет специального перехода.
Погибшим оказался местный житель 1976 года рождения. По прибытии на место происшествия медики лишь констатировали смерть человека от полученных травм. Сейчас полиция устанавливает личность потерпевшего, а также выясняет обстоятельства инцидента.
По данному факту открыто уголовное производство по статье, которая предусматривает нарушение действующих на транспорте правил Уголовного кодекса Украины.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на железнодорожной станции Красное в Львовской области пассажирский поезд сбил женщину.
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом
Масленица-2018: как жители и гости столицы провели невероятный фестиваль блинов