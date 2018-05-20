На Львовщине железнодорожный состав сбил мужчину

Сообщается, что грузовой поезд №3004, который двигался со станции "Мостиска - I" до станции "Львов" не успел затормозить на одном из железнодорожных переездов, который пытался пересечь мужчина. Последний делал это в темное время суток на участке рельс, где нет специального перехода.

Погибшим оказался местный житель 1976 года рождения. По прибытии на место происшествия медики лишь констатировали смерть человека от полученных травм. Сейчас полиция устанавливает личность потерпевшего, а также выясняет обстоятельства инцидента.

По данному факту открыто уголовное производство по статье, которая предусматривает нарушение действующих на транспорте правил Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на железнодорожной станции Красное в Львовской области пассажирский поезд сбил женщину.