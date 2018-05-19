В Херсоне вооруженные налетчики ограбили ювелирный магазин - ФОТО

Сообщается, что злоумышленники в считанные минуты обчистили ювелирную лавку, а затем скрылись на иномарке. Перед отъездом они совершили поджег автомобиля, камеры видеонаблюдения успели записать номер транспорта.

Позже выяснилось, что все трое подозреваемых в совершении разбойного нападения на ювелирный магазин в торгово-развлекательном центре Херсона находятся на территории Николаевской и Одесской областей. В полиции объявили план-перехват преступников.

Граждан просят быть предельно внимательными и сообщать любую информацию о подозрительных лицах в городе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Деснянском районе Киева в маске популярного киногероя и персонажа комиксов "Человека-паука" организовал ограбление кредитного пункта.