19:40 19.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Херсоне вооруженные налетчики ограбили ювелирный магазин - ФОТО

Сегодня ночью неизвестные в Херсоне двое мужчин в балаклавах опустошили ювелирный магазин. Об этом передает пресс-служба Нацполиции.

В Херсоне вооруженные налетчики ограбили ювелирный магазин - ФОТО

Сообщается, что злоумышленники в считанные минуты обчистили ювелирную лавку, а затем скрылись на иномарке. Перед отъездом они совершили поджег автомобиля, камеры видеонаблюдения успели записать номер транспорта. 

Позже выяснилось, что все трое подозреваемых в совершении разбойного нападения на ювелирный магазин в торгово-развлекательном центре Херсона находятся на территории Николаевской и Одесской областей. В полиции объявили план-перехват преступников. 

Граждан просят быть предельно внимательными и сообщать любую информацию о подозрительных лицах в городе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Деснянском районе Киева в маске популярного киногероя и персонажа комиксов "Человека-паука" организовал ограбление кредитного пункта.


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