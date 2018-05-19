В Херсоне вооруженные налетчики ограбили ювелирный магазин - ФОТО

Сегодня ночью неизвестные в Херсоне двое мужчин в балаклавах опустошили ювелирный магазин. Об этом передает пресс-служба Нацполиции.
Сообщается, что злоумышленники в считанные минуты обчистили ювелирную лавку, а затем скрылись на иномарке. Перед отъездом они совершили поджег автомобиля, камеры видеонаблюдения успели записать номер транспорта.
Позже выяснилось, что все трое подозреваемых в совершении разбойного нападения на ювелирный магазин в торгово-развлекательном центре Херсона находятся на территории Николаевской и Одесской областей. В полиции объявили план-перехват преступников.
Граждан просят быть предельно внимательными и сообщать любую информацию о подозрительных лицах в городе.
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