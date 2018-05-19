В Италии в ДТП попал пассажирский автобус - ФОТО

По предварительной информации, водитель транспорта ехал из Турина в Триест по автостраде А4, когда въездной трассе в провинцию Порденоне автобус начало клонить на бок. Шофер попытался остановить машину, но не смог, автобус свалился на проезжую часть и несколько раз перевернулся.

В результате аварии пострадало 26 человек, всех их срочно госпитализировали. Пока есть информация об одном тяжело раненном. Участок трассы, на котором перевернулся автобус, временно перекрыли.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Каменское Днепропетровской области произошло лобовое столкновение маршрутки и грузовика. В ДТП пострадало тринадцать пассажиров, из них один ребенок, их госпитализировали в местную больницу с различными травмами.