В Италии в ДТП попал пассажирский автобус - ФОТО

В Италии вблизи города Сан-Джорджо-ди-Ногаро на проезжую часть слетел пассажирский автобус. Об этом передает Tgcom24.
По предварительной информации, водитель транспорта ехал из Турина в Триест по автостраде А4, когда въездной трассе в провинцию Порденоне автобус начало клонить на бок. Шофер попытался остановить машину, но не смог, автобус свалился на проезжую часть и несколько раз перевернулся.
В результате аварии пострадало 26 человек, всех их срочно госпитализировали. Пока есть информация об одном тяжело раненном. Участок трассы, на котором перевернулся автобус, временно перекрыли.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Каменское Днепропетровской области произошло лобовое столкновение маршрутки и грузовика. В ДТП пострадало тринадцать пассажиров, из них один ребенок, их госпитализировали в местную больницу с различными травмами.
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