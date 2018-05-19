19:20 19.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Германии неизвестный устроил беспорядочную стрельбу

В городе Саарбрюккен на юго-западе Германии мужчина из ружья стал стрелять по прохожим. Об этом передает Spiegel Online.

В Германии неизвестный устроил беспорядочную стрельбу

По предварительной информации, стрельба началась сегодня около 14.30 в районе Фехинген возле одного из жилых домов. В результате стрельбы два человека погибли, еще трое были госпитализированы с разной степенью ранений. Однако, в издании сообщили, что информация о погибших неточна, она будет постоянно обновляться. 

На данный момент место происшествия полностью оцеплено правоохранителями, самого стрелка задержали и допросили. Мотивы злоумышленника пока неизвестны, стрелок не дает никаких комментариев по поводу содеянного. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в одной из школ американского штата Джорджия ученик открыл стрельбу из огнестрела. Школьник начал стрелять по своим одноклассникам и их родителям во время вручения дипломов об окончании учебного заведения. В результате стрельбы погиб один человек.


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