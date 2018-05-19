В Афганистане произошел очередной теракт

Сообщается, что три взрыва прогремели во время матча по крикету, который в это время проходил на стадионе. В результате теракт погибло 8 человек, еще 45 были госпитализированы с разной степенью травм. Среди погибших - организатор соревнований и заместитель мэра города Мехтарлам.

Отметим, что на стадионе проводили матч две местные команды, спарринг был приурочен к празднику Рамадана. Ранее страной прокатилась серия терактов накануне парламентских выборов в стране, однако, в данном случае руководство "Талибана" отрицает свою причастность в совершенному инциденту.

Напомним, что парламентские и местные выборы в Афганистане пройдут в октябре 2018 года, однако талибы не воспринимают власть центра в горных регионах, куда власть Кабула распространяется только при помощи американского оружия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Джелалабад в Афганистане смертники организовали теракт около здания министерства финансов страны. Ответственность за содеянное на себя взяла исламистская группировка " Талибан".