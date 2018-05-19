На востоке Украины неспокойно - боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ

На Донецком направлении враг применял применял тяжелое вооружения в районе Авдеевки и Водяного. Наемники вели огонь из стрелкового оружия, минометов запрещенного Минскими договоренностями калибра и пулеметов. ВСУ зафиксировали 10 обстрелов из 152-мм и 122-мм артиллерии и 8 обстрелов из 120 и 82-мм минометов.

На Луганском направлении в районах населенных пунктов Новозвановка, Попасная, и Троицкое противник применял огнестрельное оружие, около населенного пункта Горловка была замечена вражеская группа снайперов, украинские бойцы вынуждены был открыть превентивный огонь.

На Мариупольском направлении вдоль линии разграничения был подавлен снайперский огонь боевиков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия не будет пытаться "канализировать" процесс урегулирования ситуации на востоке Украины путем введения миротворческого контингента.