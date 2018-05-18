В США вертолет нечаянно уронил ящик с боеприпасами на школу

В Соединенных Штатах Америки военный вертолет случайно сбросил на школу ящик с боеприпасами. Об этом сообщает местный телеканал KTSM.
Известно, что инцидент произошел в городе Эль-Пасо в штате Техас. Ящик проломил крышу начальной школы Паркланд. К счастью, никто в результате происшествия не пострадал, к тому времени заведение уже не работало.
Боеприпасы были собраны сотрудниками полиции и переданы военной базе Форт Блисс, откуда вылетел вертолет.
Военные принесли свои извинения и пообещали установить причину произошедшего.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудниками Харьковского отряда военизированной охраны был изъят арсенал боеприпасов у двух подростков. По предварительной информации, два подростка 10 и 15 лет на территории заброшенного парка возле станции Лозовая обнаружили небольшой схрон с боевыми снарядами для миномета. Парни решили спрятать найденное в мешок, однако на месте происшествия проводили патрулирования сотрудники вспомогательной полицейской охраны, которые забрали у детей находку.
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