11:42 18.05.2018 | Происшествия | Новости
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В США вертолет нечаянно уронил ящик с боеприпасами на школу

В Соединенных Штатах Америки военный вертолет случайно сбросил на школу ящик с боеприпасами. Об этом сообщает местный телеканал KTSM.

В США вертолет нечаянно уронил ящик с боеприпасами на школу

Известно, что инцидент произошел в городе Эль-Пасо в штате Техас. Ящик проломил крышу начальной школы Паркланд. К счастью, никто в результате происшествия не пострадал, к тому времени заведение уже не работало.

Боеприпасы были собраны сотрудниками полиции и переданы военной базе Форт Блисс, откуда вылетел вертолет.

Военные принесли свои извинения и пообещали установить причину произошедшего.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудниками Харьковского отряда военизированной охраны был изъят арсенал боеприпасов у двух подростков. По предварительной информации, два подростка 10 и 15 лет на территории заброшенного парка возле станции Лозовая обнаружили небольшой схрон с боевыми снарядами для миномета. Парни решили спрятать найденное в мешок, однако на месте происшествия проводили патрулирования сотрудники вспомогательной полицейской охраны, которые забрали у детей находку.


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