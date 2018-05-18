В Одессе неизвестные осквернили советский памятник – ФОТО

В самом центре Одессы в ночь на 18 мая, вандалы разрисовали памятник Борцам, погибшим в борьбе за власть Советов в Одессе, который установлен на Куликовом поле.
Об этом информирует Одесский паблик.
Отмечается, что неизвестные злоумышленники красной краской разрисовали табличку с названием памятника, а также оставили надпись: "Окупант".
По этому делу местная полиция завела дело. Правоохранители разыскивают вандалов.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Обухов в Киевской области неизвестные вандалы подожгли часть мемориала жертвам Голодомора. Злоумышленники подожгли мельницу, которая относится к мемориальному комплексу.
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