11:59 18.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе неизвестные осквернили советский памятник – ФОТО

В самом центре Одессы в ночь на 18 мая, вандалы разрисовали памятник Борцам, погибшим в борьбе за власть Советов в Одессе, который установлен на Куликовом поле.

В Одессе неизвестные осквернили советский памятник – ФОТО

Об этом информирует Одесский паблик.

Отмечается, что неизвестные злоумышленники красной краской разрисовали табличку с названием памятника, а также оставили надпись: "Окупант".

По этому делу местная полиция завела дело. Правоохранители разыскивают вандалов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Обухов в Киевской области неизвестные вандалы подожгли часть мемориала жертвам Голодомора. Злоумышленники подожгли мельницу, которая относится к мемориальному комплексу.


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