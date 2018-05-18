В Мариуполе командир военной части попался на взятке в 26 тыс. гривен - ФОТО

Сотрудники следственного управления ГУНП в Донецкой области совместно с работниками управления защиты экономики и военной прокуратуры Мариупольского гарнизона задержали военнослужащего, который хотел дать определенную сумму денег для избежания ответственности за избиение подчиненных.
Об этом сообщает отдел коммуникацииполиции Донецкой области.
Отметим, что работникам полиции удалось установить факты превышения служебных полномочий и.о. обязанности командира воинской части, который был причастен к избиению подчиненных. Так, чтобы избежать ответственности, военнослужащий попытался подкупить следователя, передав ему 26 тысяч гривен.
При этом, правоохранители выяснили, что мужчина причастен к избиению военнослужащих.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). К слову, за это военнослужащему грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники Службы безопасности Украины Харьковской области задержали подполковника полиции. Офицер попался на взятке. Он требовал от директора частного предприятия восемь тысяч долларов, обещая за эти деньги открыть уголовное дело по должникам предпринимателя.
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