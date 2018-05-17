10:15 17.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100194247:Polishuk

В Кременчуге на рынке обвалилась кирпичная стена, пострадал подросток

В городе Кременчуг Полтавской области в среду вечером, 16 мая, произошел обвал кирпичной стены ограждения рынка.

В Кременчуге на рынке обвалилась кирпичная стена, пострадал подросток

В результате инцидента травмы получил несовершеннолетний местный житель. Как сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты населения Полтавской областной государственной администрации, несчастный случай произошел в Автозаводском районе на "Троицком рынке".

Обломками рухнувшей стены травмирован подросток 2004 года рождения. Парня с переломом костей левой голени госпитализирован в Кременчугскую детскую городскую клиническую больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Доброполье Донецкой области в воскресенье, 13 мая, на детей упала бетонная стена. В результате инцидента, восьмилетняя девочка получила тяжелые травмы. Еще трое детей получили легкие травмы.

По данным начальника Покровского отдела полиции Главного управления областной полиции Юрия Гречишкина четверо детей играли возле подъезда. Около трех часов дня на них обвалился кусок бетонной стены. Это была боковая стена палатки над подъездом многоэтажного дома.


Поделиться
Читайте также:
 
МИД Украины призывает усилить санкции против России за агрессию на Донбассе ГСЧС предупреждает о подъеме уровней воды в реках Украины Украина увеличила объемы газа в хранилищах Авиакомпания Nordica начнет летать с Одессы в Таллинн
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив