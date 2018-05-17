В Кременчуге на рынке обвалилась кирпичная стена, пострадал подросток

В результате инцидента травмы получил несовершеннолетний местный житель. Как сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты населения Полтавской областной государственной администрации, несчастный случай произошел в Автозаводском районе на "Троицком рынке".

Обломками рухнувшей стены травмирован подросток 2004 года рождения. Парня с переломом костей левой голени госпитализирован в Кременчугскую детскую городскую клиническую больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Доброполье Донецкой области в воскресенье, 13 мая, на детей упала бетонная стена. В результате инцидента, восьмилетняя девочка получила тяжелые травмы. Еще трое детей получили легкие травмы.

По данным начальника Покровского отдела полиции Главного управления областной полиции Юрия Гречишкина четверо детей играли возле подъезда. Около трех часов дня на них обвалился кусок бетонной стены. Это была боковая стена палатки над подъездом многоэтажного дома.