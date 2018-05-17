12:50 17.05.2018 | Происшествия | Новости
100194270:test

В Индии затонул корабль, есть жертвы

На юге Индии на второй по величине в стране реке Годавари (Годи) перевернулся паром, который перевозил 44 пассажира. По состоянию на 17 мая, число жертв достигло 12.

В Индии затонул корабль, есть жертвы

Об этом сообщает Anadolu.

По словам главного министра штата Андхра-Прадеш Нара Чандрабабу Найду, были найдены тела 12 из 44 людей, которые плыли на пароме. Корабль перевернулся во вторник, 15 мая, но тела еще ищут. Как заявил министр, 22 человека смогли самостоятельно достичь берега вплавь. В данный момент проводятся операции для обнаружения остальных десяти пропавших. Накануне удалось обнаружить тела еще четырех людей. 

Часть пассажиров направлялась на празднование свадьбы. Как сообщают спасшиеся, трагедия случилась из-за сильного ветра. Местные рыбаки сразу кинулись спасать людей. После прихода темноты поисково-спасательные действия были приостановлены. На место случившегося прибыли наряды полиции и группа спасателей из управления по чрезвычайным ситуациям.

В Индии не единожды зафиксированы подобные инциденты, поскольку паромы перегружены и на них игнорируются меры безопасности.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в  индийском городе Варанаси обвалился путепровод, погибли не менее 15 человек.


Поделиться
Читайте также:
 
Ирина Луценко заверила, что ЦИК обязательно обновят к осени Еще один комитет ЕП одобрил помощи для Украины в миллиард евро На мировом рынке снизилась нехватка алюминия Киркоров нецензурно выругался в прямом эфире‍ шведского телевидения
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив