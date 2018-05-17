В Индии затонул корабль, есть жертвы

Об этом сообщает Anadolu.

По словам главного министра штата Андхра-Прадеш Нара Чандрабабу Найду, были найдены тела 12 из 44 людей, которые плыли на пароме. Корабль перевернулся во вторник, 15 мая, но тела еще ищут. Как заявил министр, 22 человека смогли самостоятельно достичь берега вплавь. В данный момент проводятся операции для обнаружения остальных десяти пропавших. Накануне удалось обнаружить тела еще четырех людей.

Часть пассажиров направлялась на празднование свадьбы. Как сообщают спасшиеся, трагедия случилась из-за сильного ветра. Местные рыбаки сразу кинулись спасать людей. После прихода темноты поисково-спасательные действия были приостановлены. На место случившегося прибыли наряды полиции и группа спасателей из управления по чрезвычайным ситуациям.

В Индии не единожды зафиксированы подобные инциденты, поскольку паромы перегружены и на них игнорируются меры безопасности.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в индийском городе Варанаси обвалился путепровод, погибли не менее 15 человек.