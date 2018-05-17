23:48 17.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100194335:Polishuk

На Закарпатье пассажир выпал из поезда - ФОТО

На Закарпатье в четверг, 17 мая, мужчина выпал из поезда.

На Закарпатье пассажир выпал из поезда - ФОТО

19-летний молодой человек с травмами был госпитализирован. Как сообщает пресс-центр областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел в Карпатах в районе села Скотарское Воловецкого района.

К месту происшествия выехали спасатели и полиция. Вместе с тем из-за отсутствия подъездного пути, к потерпевшему спасателям пришлось еще около четырех километров добираться в гору пешком.

Предоставив травмированному первую доврачебную помощь, сотрудники ГосЧС положили его на носилки и транспортировали вниз. Там парня уже ждали медики, и доставили его в Воловецкую центральную районную больницу.

Сейчас полиция выясняет подробные обстоятельства происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском штате Нью-Джерси в четверг, 17 мая, школьный автобус столкнулся с самосвалом на шоссе. В результате аварии автобус перевернулся. По предварительным данным погиб один челрвек, еще один получил травмы.


Поделиться
Читайте также:
 
Британская полиция в больнице начала допрашивать Скрипаля - СМИ В США школьный автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие - ФОТО В Женеве на аукционе Sotheby's продали голубой бриллиант за 6,7 миллионов долларов В МВФ заявили, что закон об Антикоррупционном суде критически важен для продвижения Украины по программе EFF
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив