На Закарпатье пассажир выпал из поезда - ФОТО

19-летний молодой человек с травмами был госпитализирован. Как сообщает пресс-центр областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел в Карпатах в районе села Скотарское Воловецкого района.

К месту происшествия выехали спасатели и полиция. Вместе с тем из-за отсутствия подъездного пути, к потерпевшему спасателям пришлось еще около четырех километров добираться в гору пешком.

Предоставив травмированному первую доврачебную помощь, сотрудники ГосЧС положили его на носилки и транспортировали вниз. Там парня уже ждали медики, и доставили его в Воловецкую центральную районную больницу.

Сейчас полиция выясняет подробные обстоятельства происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском штате Нью-Джерси в четверг, 17 мая, школьный автобус столкнулся с самосвалом на шоссе. В результате аварии автобус перевернулся. По предварительным данным погиб один челрвек, еще один получил травмы.