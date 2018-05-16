18:54 16.05.2018 | Происшествия | Новости
100194204:test

В России горит бывший полигон после взрывов боеприпасов

Две тысячи людей из населенного пункта Пугачево в Удмуртии в России перевезено в соседний поселок в связи со взрывами  боеприпасов из-за пожара на экс-полигоне военных сил.

В России горит бывший полигон после взрывов боеприпасов

Об этом сообщает пресс-служба Центрального регионального центра МЧС РФ.

Эвакуация проводится в поселок Малая Пурга в семи км от населенного пункта Пугачево. По предварительным данным, пострадавших пока нет.

К ликвидации пламени привлекли самолет-амфибию Бе-200ЧС. Длится единичная детонация боеприпасов. На месте инцидента также работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России и остальные службы экстренного реагирования. Работники МЧС оснащены бронежилетами. Населения информируют  о подробностях ситуации на месте пожара.

К реакции готова аэромобильная группировка ГУ МЧС РФ по Удмуртской Республике, авиация МЧС России. На место происшествия идут два пожарных поезда. Осуществляется наращивание сил и средств.

Глава пресс-службы правительства Удмуртской Республики Алексей Серебренников заявил, что в связи со взрывами также эвакуируют близлежащий военный городок, перекрыты железный маршрут и трасса.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в городе Хотин Черновицкой области полностью сгорел пассажирский автобус.


Поделиться
Читайте также:
 
ЕС проведет с Ираном встречу насчет ядерной сделки Гватемала переместила посольство в Иерусалим В украинской делегации определили втянутые в скандал c ПАСЕ страны Руководство Германии ведет переговоры об отсрочке антироссийских санкций США
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив