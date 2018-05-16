В России горит бывший полигон после взрывов боеприпасов

Об этом сообщает пресс-служба Центрального регионального центра МЧС РФ.

Эвакуация проводится в поселок Малая Пурга в семи км от населенного пункта Пугачево. По предварительным данным, пострадавших пока нет.

К ликвидации пламени привлекли самолет-амфибию Бе-200ЧС. Длится единичная детонация боеприпасов. На месте инцидента также работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России и остальные службы экстренного реагирования. Работники МЧС оснащены бронежилетами. Населения информируют о подробностях ситуации на месте пожара.

К реакции готова аэромобильная группировка ГУ МЧС РФ по Удмуртской Республике, авиация МЧС России. На место происшествия идут два пожарных поезда. Осуществляется наращивание сил и средств.

Глава пресс-службы правительства Удмуртской Республики Алексей Серебренников заявил, что в связи со взрывами также эвакуируют близлежащий военный городок, перекрыты железный маршрут и трасса.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в городе Хотин Черновицкой области полностью сгорел пассажирский автобус.