В России горит бывший полигон после взрывов боеприпасов

Две тысячи людей из населенного пункта Пугачево в Удмуртии в России перевезено в соседний поселок в связи со взрывами боеприпасов из-за пожара на экс-полигоне военных сил.
Об этом сообщает пресс-служба Центрального регионального центра МЧС РФ.
Эвакуация проводится в поселок Малая Пурга в семи км от населенного пункта Пугачево. По предварительным данным, пострадавших пока нет.
К ликвидации пламени привлекли самолет-амфибию Бе-200ЧС. Длится единичная детонация боеприпасов. На месте инцидента также работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России и остальные службы экстренного реагирования. Работники МЧС оснащены бронежилетами. Населения информируют о подробностях ситуации на месте пожара.
К реакции готова аэромобильная группировка ГУ МЧС РФ по Удмуртской Республике, авиация МЧС России. На место происшествия идут два пожарных поезда. Осуществляется наращивание сил и средств.
Глава пресс-службы правительства Удмуртской Республики Алексей Серебренников заявил, что в связи со взрывами также эвакуируют близлежащий военный городок, перекрыты железный маршрут и трасса.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в городе Хотин Черновицкой области полностью сгорел пассажирский автобус.
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