11:32 16.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Киевом произошла масштабная авария, движение транспорта в сторону столицы парализовано - ФОТО

В районе поселка Гостомель Киевской области в среду утром, 16 мая, произошла масштабная авария.

Под Киевом произошла масштабная авария, движение транспорта в сторону столицы парализовано - ФОТО

Тут столкнулись сразу четыре автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб. Еще двоих скорая помощь увезла в больницу.

Как сообщает пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович, по предварительной версии, один из участников дорожного движения выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение.

Обе машины получили серьезные повреждения. Что стало причиной ДТП, сейчас устанавливают полицейские.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ровенской области во вторник утром, 15 мая, произошло столкновение микроавтобуса и грузовика. Оба транспортных средства после столкновения загорелись. В результате лобового удара грузовика Renault Magnum и микроавтобуса Volkswagen Transporter один человек погиб. Еще один получил травмы и скорая помощь увезла его в больницу.


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