В Донецкой области погиб шахтер

На шахте при горных работах на государственном предприятии "Мирноградвугилля" в Донецкой области погиб один сотрудник.
Об этом сообщает руководитель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец на своей странице в Facebook.
По его словам, 14 мая зафиксирован несчастный случай со смертельным исходом на шахте "Центральная" ГП "Мирноградвугилля" Донецкой области. По итогам происшествия не удалось спасти жизнь одного горного рабочего из отдела шахтного транспорта Исаева Сергея. Погибший был 1987 года рождения и числился в составе Независимого профсоюза горняков Украины.
На месте случившегося проводит необходимые меры специальная комиссия, она определяет все подробности происшествия, пока что квалифицированного, как несчастный случай.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Польше, где накануне в субботу произошел взрыв, на шахте Зофювка в Ястшембе-Здруе продолжаются поиски трех пропавших шахтеров.
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