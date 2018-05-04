17:20 04.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Индии таксист погиб из-за медведя - ВИДЕО

В Индии раненный медведь совершил нападение на таксиста, который остановил транспортное средство, чтобы сфотографироваться зверем, после чего мужчина скончался.

В Индии таксист погиб из-за медведя - ВИДЕО

Об этом сообщает Kanak news.

Прабху Бхатара, который работал в индийской службе такси, вез людей со свадьбы в восточном штате Орисса. По дороге он увидел зверя и остановился, чтобы сделать с ним совместное сэлфи. Медведь был ранен и агрессивен, поэтому напал на мужчину.

Очевидцы происшествия испугались и не решились помочь жертве нападения. Один из гостей свадьбы попытался кинуть в животное тяжелый предмет, но это лишь еще сильнее разозлило зверя.

Пассажиры автомобиля вызвали лесников, но когда они добрались до нужного места, водитель уже умер. Дальнейшая судьба медведя неизвестна.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", число погибших в ходе песчаной бури в Индии достигло 143 человека, власти не исключают, что число жертв может еще увеличиться.


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